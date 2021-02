Cette coiffure des années 70 est l'atout beauté de nombreuses stars

Un air «yé-yé» flotte quand on regarde les clichés de ces stars, très en vue, qui affichent cette fameuse coupe de cheveux. Laquelle? Les cheveux longs, souples, flottant en dessous des épaules, une frange (changeante) encadrant le visage. Coup de projecteur et éclairages du coiffeur star David D’Amours - le coiffeur de Marie-Mai, Charlotte Cardin ou encore Sarah-Jeanne Labrosse - sur cette coupe qui n’en finit pas de nous séduire.

View this post on Instagram

Fers de lance de ce courant capillaire, on ne peut pas échapper à ces icônes des année 1970: Jane Birkin et Françoise Hardy, la chanteuse française. De l’autre côté de l’Atlantique encore, mais aujourd’hui, Clara Luciani, la chanteuse star du moment, Lou Doillon ou encore Caroline de Maigret, l’une des magnifiques ambassadrices de la maison Chanel depuis quelques années.

View this post on Instagram

View this post on Instagram

Comment tu la définirais, cette coiffure?

«Classique, cette coupe est à la fois classe, cool, versatile, et elle vieillit bien au cours de la journée et dans le temps! Elle est aussi synonyme de fraîcheur. Prenez l’icône de mode Caroline de Maigret, qui affiche cette coupe, qu’elle porte un jeans ou une robe de soirée, elle n’a pas besoin de se recoiffer, ses cheveux sont le cool factor!»

View this post on Instagram

Pour qui?

«Je pense que toutes les coupes peuvent convenir à toutes les formes de visage - et peuvent s’adapter à tous les cheveux. D’ailleurs, avec la pandémie, les femmes ont changé leur façon d’appréhender leurs cheveux. Elles sont plus audacieuses et c’est formidable. Elles sont aussi plus libres. On n’est plus dans la vision d’une coiffure ou d’une couleur irréversible.»