Les Espagnols retrouvent leurs coiffeurs

JOSE JORDAN via Getty Images

Mais chacun doit prendre rendez-vous au préalable. Et la règle est d’un coiffeur par client.

À Barcelone, dans le quartier ouvrier de la Sagrera, la plupart des gérants de commerces et restaurants ont gardé le rideau baissé.

« Nous travaillons avec nervosité, pour appliquer strictement le protocole, respecter les mesures de protection, dit-elle. Mais il est important de montrer qu’on fait ça bien, pour que le client n’ait pas peur et revienne se couper les cheveux ».

Au moins deux mètres de distance doivent séparer les clients et les ustensiles sont jetés ou désinfectés après usage.

Carlos Gil Andreu via Getty Images

L’Espagne, l’un des pays les plus endeuillés par la pandémie avec plus de 25 000 morts, a rapporté lundi 164 décès en 24 heures, soit le même bilan quotidien que la veille, loin des 950 atteints au plus fort d’avril.