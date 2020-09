Altice et Rogers se disent «déterminés» à acheter Cogeco

MONTRÉAL — Altice USA et Rogers Communications ne baissent pas les bras et se disent «déterminés» à poursuivre la transaction visant à se partager les actifs de Cogeco.

Les deux groupes de télécommunications ont présenté mercredi une offre non sollicitée de 10,3 milliards $ pour acquérir l’entreprise familiale fondée en 1957 par Henri Audet, qui est présente dans la câblodistribution, les services internet et la téléphonie résidentielle, en plus de compter 23 stations de radio au Québec et en Ontario.

La famille Audet, qui contrôle 69 % des votes chez Cogeco et 82,9 % du côté de Cogeco Communications, a rapidement opposé une fin de non-recevoir à l’offre.

La proposition a aussi été présentée mercredi aux conseils d’administration de Cogeco et Cogeco Communications, qui l’ont également rejetée.

«Nous croyons fermement que nous avons présenté une offre très avantageuse — une offre qui aurait permis à tous les actionnaires de Cogeco de recevoir une prime importante, et nous maintenons cette offre», affirment Altice USA et Rogers dans un communiqué publié en fin de journée, jeudi.

«Nous restons déterminés à poursuivre cette transaction et sommes ouverts à engager un dialogue constructif avec les actionnaires et les conseils d’administration.»