Coeur de Pirate revient sur l'un des moments les plus émotifs de sa carrière

«Je sais l’impact qu’on a en tant que chanteur. Avec Internet, aujourd’hui, notre musique se retrouve partout. Mais on n’est jamais vraiment capable de calculer qui nous écoute et de quels pays», a-t-elle lancé.

L’artiste Coeur de Pirate figurait parmi les invités des Enfants de la télé , ce mercredi 23 octobre, et André Robitaille nous a fait revivre un moment particulièrement touchant et inspirant de la fructueuse carrière de l’auteure-compositrice-interprète.



«Ç‘a vraiment été un grand moment pour moi. Ça m’a fait réaliser que j’avais un but en tant qu’auteure-compositrice-interprète, et ça m’a fait beaucoup de bien. J’étais prête à arrêter de faire de la musique, j’étais rendue là, et cette personne-là m’a redonné un peu confiance en moi», a-t-elle ajouté.

Rappelons que Coeur de Pirate se joindra à l’équipe de coachs de La Voix pour la huitième saison, qui sera diffusée en février prochain, sur les ondes de TVA.

Les enfants de la télé est diffusée le mercredi à 20h, sur les ondes d’ICI Télé.