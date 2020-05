Coeur de Pirate signe un legging composé de 10 bouteilles de plastique

La ligne montréalaise lancée par Madeleine Arcand et Maxime Morin est à la fois écoresponsable et éthique. Leurs leggings sont consciencieusement faits au Québec. Depuis la fabrication du tissu à Laval, jusqu’à la confection à la main à St-Odilon, en passant par le design et l’impression écologique du textile, ce legging peut se targuer d’être à 100 % écoresponsable et éthique.