Les codes du bâtiment bientôt revus pour faire face aux changements climatiques

Photon-Photos via Getty Images Les mises à jour prévues cette année apportera les toutes premières modifications en réponse à la nouvelle réalité climatique du pays. Mais les plus gros changements devraient arriver en 2025.

Lorsque les vents se déchaînent et les rivières sortent de leur lit, ce sont les bâtiments qui en font surtout les frais.

Et à l’aune des dérèglements climatiques, des scientifiques du Conseil national de recherches tentent de préparer l’environnement bâti du Canada à des phénomènes météorologiques extrêmes de plus en plus fréquents et destructeurs.

«Nous allons voir des changements dans la manière dont nous concevons de nouveaux bâtiments pour aider à prévenir la propagation des incendies de forêt, pour prévenir les dommages causés par les inondations», illustre Marianne Armstrong, qui dirige cet effort de recherche.

«Nous voulons créer une culture de réflexion sur la résilience.»

Le Conseil national de recherches du Canada (CNRC) est sur le point de conclure un programme de recherche de cinq ans, qui a examiné comment les changements climatiques et les nouvelles normes qui en découlent modifieront les diverses pressions sur les bâtiments, les routes, les ponts, le traitement des eaux usées, le transport en commun et autres infrastructures.

Plus d’une centaine de chercheurs ont travaillé sur ce projet, doté d’un budget de 42,5 millions $. Parmi ceux-ci figurent des experts en matériaux, des océanologues ainsi que des ingénieurs en aérospatiale et en transport. Une centaine d’organisations, telles que des universités, des gouvernements provinciaux et des municipalités, y ont également pris part.

Les codes du bâtiment du Canada sont modernisés tous les cinq ans. Leur prochaine mise à jour est prévue dès cette année et elle devrait apporter les toutes premières modifications en réponse à la nouvelle réalité climatique du pays.