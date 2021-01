GoBrenda, la boîte québécoise qui propose des colorations maison de pro

C’est reparti pour un tour pour les colorations maison (souvent ratées), nos salons de coiffure demeurant clos au moins jusqu’au 4 février avec le confinement. Pas si vite!

Pour celles et ceux qui n’ont pas décidé d’assumer leurs crinières blanches ou grises, le constat le plus partagé est que la teinture est une affaire de pro. Difficile de trouver l’exacte nuance de notre couleur ou du moins celle qui s’en rapproche le plus, difficile également de l’appliquer... En résumé, ce moment agréable passé chez notre coiffeur est devenu un vrai parcours du combattant. C’est de ce constat qu’est née GoBrenda, cette initiative québécoise. Derrière ce projet, l’Institut de coiffure à domicile du Canada qui vient de lancer une boîte de prêts-à-colorer professionnelle (qui se vend en ligne au coût de 75$ ).

Site GoBrenda

L’équipe, notamment très active dans les CHSLD et dans les différents milieux auprès de personnes vulnérables, a pensé à une solution pour permettre aux coiffeurs et coiffeuses de garder un lien avec leurs clients lorsqu’ils ne sont pas sur place, et pour continuer à leur fournir une coloration professionnelle.

Comment ça marche et quel est le plus?

«Vous vous connectez au site GoBrenda pour acheter votre kit. Une technicienne va vous rappeler pour discuter avec vous de la nuance (vous pourrez vous référer préalablement à la charte des couleurs proposées: ici), explique Roxanne Gariépy de Gobrenda. Si vous avez déjà une coloriste, nous allons entrer en contact avec elle afin qu’elle nous partage la référence de votre coloration. Pas de risque de vous tromper.» Cette dernière touchera 30% de la vente.

Et côté qualité? «Les produits sont des colorations très simples de Wella (ne contenant notamment pas de taux de peroxyde élevé comme les produits couramment vendus, et plus agressifs pour les crinière) et très faciles à appliquer. Soyons clairs, notre service est là pour vous assurer une belle continuité de votre coloration, pas un changement de tête!»

Cette boîte contient:

2 tubes de coloration de votre choix (60 ml);

2 bouteilles d’oxydant (60 ml);

bol pour mélanger la coloration;

pinceau pour appliquer la coloration;

cap jetable;

sac pop-up protecteur;

paire de gants protectrice;

un shampooing protecteur pour la coloration;

un revitalisant protecteur pour la coloration.

Selon Roxanne Gariépy, c’est gagnant pour la cliente, ses cheveux, ainsi que les coiffeurs et coiffeuses dont les boutiques sont demeurées fermées depuis les temps des Fêtes.

Bon, il n’en reste pas moins qu’il faudra vous-même appliquer la couleur. Le matériel contenu dans le kit ainsi que les instructions devraient favoriser l’application, mais cela ne remplacera jamais les mains d’une experte.