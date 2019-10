Coalition: Scheer accuse Trudeau d'être prêt à «n'importe quoi» pour le pouvoir

Selon M. Scheer, “le choix est clair”. Les Canadiens auront à choisir entre “une coalition de Justin Trudeau et du NPD” et un “gouvernement conservateur majoritaire”, a-t-il répété à de nombreuses reprises.

“Le problème est qu’une coalition entre Justin Trudeau et le NPD va coûter plus cher aux Canadiens, va augmenter les impôts, va tuer les emplois et rendre la vie plus chère”, a fait miroiter le chef conservateur.

M. Scheer a rejeté l’idée de négocier avec le Bloc québécois pour former une coalition.

“Je n’ai pas besoin du Bloc québécois pour livrer des résultats pour le Québec”, a-t-il dit.

