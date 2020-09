Une coalition demande au CIO de retirer les Jeux olympiques à Pékin

La répression chinoise au Tibet, l’exil du dalaï-lama, et le traitement réservé aux minorités ethniques ont provoqué de violentes manifestations à l’aube des Jeux olympiques d’été de Pékin en 2008.

Et ça pourrait recommencer.

La Chine doit présenter les Jeux olympiques d’hiver de 2022, alors que des gens appellent au boycottage et à leur relocalisation puisque les droits humains seraient bafoués par Pékin.

Le président du Comité international olympique, Thomas Bach, a reçu avant une rencontre du comité exécutif mercredi une demande formulée par une coalition de groupes de défense des droits humains qui représente le Tibet, les Ouïghours qui habitent la province de Xinjiang en Chine, Hong Kong et bien d’autres.

Dans la lettre, la coalition demande au CIO de «renverser sa décision malheureuse d’octroyer les Jeux olympiques d’hiver de 2022 à Pékin».

Elle ajoute que les Jeux olympiques de 2008 n’ont pas amélioré la situation des droits humains en Chine, et rappelé que depuis ce temps, le géant chinois a développé «un système de surveillance Orweillien» au Tibet et emprisonné plus d’un million d’Ouïghours, un groupe ethnique essentiellement musulman. On énumère également une série d’autres abus allégués à Hong Kong et en Mongolie, en plus de gestes d’intimidation à Taïwan.