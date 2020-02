Le CN menace de fermer son réseau en raison des blocages de voies ferrées

MONTRÉAL — La Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN) a indiqué mardi qu’elle pourrait être forcée de fermer des portions «importantes» de son réseau canadien à moins que les blocages sur ses lignes ferroviaires ne soient levés.

Le CN a immobilisé plus de 150 trains de marchandises depuis jeudi soir, lorsque des manifestants ont mis en place des barrages en Colombie-Britannique et en Ontario en solidarité avec les opposants au projet de gazoduc Coastal GasLink, qui traverserait le territoire traditionnel de la nation Wet’suwet’en dans le nord-ouest de la Colombie-Britannique.

Via Rail a indiqué que 157 déplacements de trains de passagers avaient également été annulés, touchant 24 500 voyageurs sur les voies ferrées entre Montréal et Toronto et Ottawa et Toronto.

Les blocages en cours ont lieu près de Belleville, en Ontario — sur la seule voie principale reliant l’Ouest canadien à l’est du Canada et reliant l’est du Canada au centre des États-Unis — et près de New Hazleton, dans le nord de la Colombie-Britannique. D’autres manifestations se sont organisées mardi à divers endroits, notamment au port de Halifax et à l’Assemblée législative de la Colombie-Britannique.