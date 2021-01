Un panneau du Club de Foot Montréal a été vandalisé, vendredi, une journée après que l’équipe ait dévoilé ses nouveaux nom et logo.

Un graffiti noir a été peint sur le logo situé sur l’enseigne qui se trouve devant le Stade Saputo à Montréal.

«Nous savions que le changement de marque ne serait pas unanime et on respecte l’opinion de tout le monde, mais on ne tolèrera aucun acte d’intimidation, de violence ou de vandalisme au stade ou qui vise le club, nos installations ou les gens de notre organisation», a indiqué le président et chef de la direction du CF Montréal, Kevin Gilmore dans un courriel au HuffPost Québec.

«On prendra les mesures nécessaires au besoin avec le Service de police de la ville de Montréal», a également laissé savoir M. Gilmore.

Nicolas A Martineau, cofondateur de l’agence sportive Obelisq, a publié sur Twitter une photo du graffiti en milieu d’après-midi.