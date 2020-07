Vous pourrez boire, festoyer et même danser, mais pas sans masque ni certaines restrictions au Club La Voûte , à Montréal, qui rouvre ses portes le vendredi 3 juillet prochain, alors que nombre de bars et boîtes de nuit ont fait part de leur intention de retarder leur ouverture, considérant les mesures sanitaires actuelles trop strictes.

Si le lavage des mains et le port du masque ne sont pas obligatoires, mais simplement recommandés par Québec, au Club La Voûte, on ne vous laissera pas entrer si vous ne vous y conformez pas. Masque jetable et désinfectant seront fournis gratuitement à l’entrée et sur chacune des tables.