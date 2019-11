Découvrez en primeur le magnifique nouveau clip de Michel Villeneuve

L’auteur-compositeur-interprète Michel Villeneuve présente, ce lundi 25 novembre, le magnifique clip de la chanson Dans les yeux, ultime pièce de l’album Grand’ Marée, paru en 2018.

Les superbes images du clip, réalisé par Cassandre Émanuel et suivant les multiples tentatives d’un vieil homme cherchant à sauver le système qu’il a élaboré pour garder intact le corps de sa défunte épouse, appuient parfaitement la douce mélancolie de la pièce.

«Cette chanson a été écrite dans un moment où ma vie défilait trop vite. Je me suis rappelé l’importance d’être à la bonne place au bon moment et, surtout, pour les bonnes raisons. Le temps passe et ne revient pas. En être conscient, je pense, est la seule façon de ne pas passer à côté de soi-même», confiait Michel Villeneuve par voie de communiqué.

À voir (et à revoir) dans la vidéo ci-dessus.