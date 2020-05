La clinique mobile de dépistage de la COVID-19 est encore présente sur le territoire de l’arrondissement de Montréal-Nord, l’un des secteurs les plus affectés par le coronavirus, mais à un nouvel endroit.

Les personnes intéressées à se présenter à cette clinique sans rendez-vous doivent s’y rendre lundi et mardi entre 10h00 et 16h00 à la Maison culturelle et communautaire de Montréal-Nord, située sur le boulevard Rolland.

Jeudi et vendredi derniers, elle était située à l’aréna Garon, tout près de l’Hôtel de Ville de l’arrondissement, alors que samedi et dimanche, elle s’était déplacée à l’aréna Fleury.

Le CIUSSS du Nord-de-l’Île de Montréal rappelle que pour être admis au dépistage, les gens doivent éprouver des symptômes de fièvre ou de toux, ou avoir de la difficulté à respirer. Les personnes qui sont asymptomatique, mais qui ont eu des contacts étroits avec une personne ayant reçu un diagnostic de COVID-19 sont aussi admises.

Une clinique de dépistage avec rendez-vous est encore ouverte à l’arrière de l’Hôpital Rivière-des-Prairies.