Meilleur climat, meilleure santé (et survie)

seb_ra via Getty Images

Les pires conséquences du climat sur la santé humaine seront ressenties par les populations les plus vulnérables, conclut — à nouveau — le dernier rapport annuel d’une commission formée par la revue médicale The Lancet. Sur une quarantaine d’indicateurs, les plus importants continuent de s’aggraver.

Le « compte à rebours du Lancet » (Lancet countdown) est une collaboration entre 35 organismes et universités à travers le monde, créée en 2015 pour effectuer un suivi des progrès réalisés (ou non) dans les domaines qui sont conjoints à la santé et au climat.

L’édition 2020 estime par exemple que :

les décès liés à la chaleur ont augmenté de 54 % chez les plus de 65 ans au cours des deux dernières décennies ;

128 pays ont connu pendant cette même période une augmentation de la proportion de leurs populations exposées aux feux de forêt ;

le nombre total de décès attribuables à la pollution par les particules dans l’air ambiant est passé de 2,95 millions en 2015 à 3,01 millions en 2018.

Sur ce dernier point, le rapport évalue que la transition vers des sources d’énergie moins polluantes pourrait être « une des plus grandes opportunités de santé publique ». Le chapitre consacré aux États-Unis donne en exemple le fait qu’après une décennie de recul, la pollution de l’air a augmenté entre 2016 et 2018, conduisant à près de 10 000 morts de plus.

Enfin, avertissement pertinent en cette année « covidienne », un climat plus chaud signifie des risques plus élevés de transmission de maladies infectieuses.