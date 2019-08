Claudia Schiffer pose nue pour les 25 ans de sa première couverture de «Vogue»

Aujourd’hui, elle revient sur la couverture du célèbre magazine avec un look beaucoup plus osé, loin de sa première image de petite fille sage, puisqu’elle pose nue.

De son côté, Stephanie Seymour se la joue encore plus provoc’ sur l’une des ses deux photos. La top-modèle pose face caméra, portant seulement une ceinture et un collier tout en utilisant un appareil photo posé sur un trépied pour cacher ses parties intimes.

Un hommage à Helmut Newton

La photographe américaine, Collier Schorr, a commenté dans le magazine son expérience avec les deux icônes de mode: “Quand on photographie des femmes comme Stephanie ou Claudia, elles sont littéralement la bible des poses dans la photographie de mode, il y a des choses qu’elles feront et d’autres qu’elles ne feront pas. Il n’y a pas une seule chose que vous voyez dans ces photos que Claudia ne voulait pas faire - si elle ne voulait pas le faire, elle le changeait’.

Cette séance photo a aussi permis de rendre hommage à l’un des plus grands photographe australien, Helmut Newton.

En effet, le photographe avait réalisé une série appelée “Auto-portraits”. Ainsi, dans ces photos, les deux tops célèbrent les œuvres de cet artiste tout en ajoutant une perspective féminine au concept.

“Théoriquement, les femmes sur les photos de Newton ‘faisaient’ leurs propres portraits lorsqu’elles se regardaient dans les miroirs et lâchaient le câble de l’appareil photo... Je pense que ce projet existe par rapport à ma relation avec Claudia, Stephanie, ainsi que nos propres relations sexuelles et nos corps, mais aussi sur le fait d’être vue comme une femme plus âgée”, a commenté Collier Schorr.

Cette idée est d’autant plus mise en avant avec les mots positionnés autour des modèles, “Claudia by Claudia” (Claudia par Claudia) et “Stephanie by Stephanie” (Stephanie par Stephanie). C’est un hommage à l’“aura féminin”, conclut Collier Schorr.

Ce texte a été publié originalement dans le HuffPost France.



