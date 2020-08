Claude Julien se sent à 100% et sera de retour à son poste

«J’ai eu des contacts avec d’autres entraîneurs dans la LNH qui ont déjà des ‘stents’ (endoprothèses) et qui travaillent toujours derrière le banc, a mentionné Julien. Je ne suis pas le premier, et sûrement pas le dernier, à subir cette intervention.

«J’ai l’appui de ma famille. Elle sait que j’aime ce que je fais et on m’a dit qu’il n’y avait pas de danger de le faire», a-t-il poursuivi.

Julien a raconté s’être réveillé dans la nuit après la défaite de 2-1 du Canadien face aux Flyers lors du premier match de leur série et qu’il ressentait ce qui ressemblait à des brûlures d’estomac. Après avoir parlé au thérapeute sportif en chef, Graham Rynbend, et par téléphone au médecin en chef, le Dr David S. Mulder, la décision a été prise de l’amener à l’hôpital.

«C’est là qu’on a constaté que j’avais une artère partiellement bloquée et qu’on a décidé de mettre une endoprothèse, a expliqué Julien. Je n’aurais pas pu demander de meilleurs soins de la part du personnel de l’hôpital St. Michael’s.»

Julien a noté que les médecins lui avaient recommandé quelques changements mineurs à son style de vie, notamment du côté de la nutrition. Mais ce n’est pas cet incident qui éteindra la flamme de sa passion pour son métier.

«C’est un métier qui m’apporte beaucoup de bonheur. Ce n’est pas tout le monde qui a la chance de faire ce qu’il aime», a dit Julien.

«Le risque aurait peut-être été plus grand si j’avais eu à me retirer. Quand vous ne pouvez plus faire ce que vous aimez, ç‘a un impact mental sur vous. Là, je me sens rempli d’énergie et j’ai encore beaucoup de choses à offrir», a-t-il ajouté.

Passer au niveau suivant

Julien a dû suivre les cinq derniers matchs du Canadien à la télévision et il a noté avoir été en contact avec l’entraîneur associé Kirk Muller chaque jour. Comme le reste des membres de l’organisation, il s’est dit encouragé par les performances de l’équipe, particulièrement de l’émergence des jeunes centres Nick Suzuki et Jesperi Kotkaniemi.

Le Canadien a éliminé les Penguins de Pittsburgh en ronde de qualification, puis a causé des maux de tête aux Flyers. Après une saison régulière décevante, un vent d’optimisme a atteint l’organisation à la suite des performances pendant la relance de la LNH.

«Nous avons vu le leadership des vétérans et la progression des jeunes joueurs, a affirmé Julien. C’est encourageant. Ça veut dire que le travail des vétérans n’est pas gaspillé.»

«Notre travail au début de la prochaine saison sera de bâtir sur ce que nous avons fait, parce que nous n’avons pas fini de nous améliorer», a-t-il assuré.