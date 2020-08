Claude Julien ratera la série Canadiens-Flyers après un malaise

Icon Sportswire via Getty Images

Icon Sportswire via Getty Images Claude Julien a été hospitalisé à la suite d'un malaise à la poitrine.

Le médecin en chef du Canadien, le docteur David S. Mulder, suit également l’évolution de l’état de santé de Julien. Bergevin a indiqué avoir reçu de bonnes nouvelles de sa part en début d’après-midi et a insisté pour dire que Julien était entre bonnes mains.

“Nous comprenons que Kirk ne parle pas français, mais il s’agit de circonstances exceptionnelles et nous vous demandons votre compréhension”, a mentionné Bergevin en abordant un sujet délicat pour plusieurs Québécois.

Le Canadien de Montréal a perdu les services d’un de ses hommes de confiance. L’entraîneur-chef Claude Julien a ressenti de la douleur à la poitrine dans la nuit après le match de mercredi face aux Flyers de Philadelphie et a été transporté dans un hôpital de la région de Toronto.

Le deuxième match de la série quart de finale de l’Association de l’Est entre le Canadien et les Flyers sera présenté à 15 h, vendredi. Les Flyers ont gagné le premier match 2-1.

Au cours de sa carrière dans la LNH, Julien a également été entraîneur-chef des Devils du New Jersey et des Bruins de Boston. Il a guidé ces derniers vers la conquête de la coupe Stanley en 2011.

“Dans tous les domaines, il y a du stress, a rappelé l’entraîneur-chef des Flyers, Alain Vigneault, qui connaît Julien depuis une quarantaine d’années. Nous ne savons pas exactement ce qui est arrivé. Le métier d’entraîneur est un métier qui a son degré de difficulté, nous apprenons tous à le gérer.

“Il n’y a aucun doute que tout le monde du hockey espère qu’il ira bien.”

Muller a été entraîneur-chef des Hurricanes de la Caroline de 2011 à 2014, en plus d’être entraîneur adjoint ou associé chez le Canadien de 2006 à 2011 et depuis 2016. Il sera appuyé derrière le banc par Dominique Ducharme et Luke Richardson.

“Dans le feu de l’action pendant les matchs, Kirk aura carte blanche à 100 pour cent pour prendre des décisions qu’il croit nécessaires pour aider l’équipe à gagner”, a dit Bergevin.

“J’ai rencontré les entraîneurs ce matin et j’ai confiance en eux. Ce sont les joueurs qui ont battu les Penguins de Pittsburgh, pas les entraîneurs. Nous comptons toujours sur le même groupe”, a-t-il ajouté.

Si jamais le Canadien devait prolonger son aventure en éliminant les Flyers, il est possible que Julien revienne derrière le banc de l’équipe au tour suivant, a indiqué Bergevin. Julien devra toutefois respecter le protocole de la LNH avant de réintégrer la bulle du circuit à Toronto.

Selon le protocole, un membre d’une équipe voulant réintégrer la bulle après l’avoir quitté doit fournir quatre résultats négatifs consécutifs à des tests de dépistage de la COVID-19 effectués sur une période de quatre jours. Il est aussi possible que la personne doive se soumettre à une quarantaine pouvant aller jusqu’à 14 jours.