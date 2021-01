Des citoyens proposent de louer leur chien pendant le couvre-feu

La ministre de la Sécurité publique Geneviève Guilbault a donné des précisions ce jeudi quant au couvre-feu qui entrera en vigueur au Québec dès ce samedi 9 janvier.

Certaines exceptions permettront à des citoyens de circuler à l’extérieur de chez eux entre 20h et 5h, et elle a confirmé que les propriétaires de chiens pourront marcher à moins d’un kilomètre de leur domicile avec leur compagnon et ce, en tout temps.

Rapidement, certains propriétaires y ont vu une occasion d’affaires! Sur Kijiji et Facebook Marketplace, des Québécois ont créé des annonces pour proposer de louer leur chien le temps d’une promenade nocturne.

«Faites vite pour prendre un rendez-vous, les disponibilités s’envolent rapidement! P.S. Vous devez signer une responsabilité de ramasser les excréments», précise Pierre de Montréal dans son annonce.