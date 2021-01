Cité de la Santé: le CIUSSS et le syndicat ne s'entendent pas à propos des éclosions

THE CANADIAN PRESS/Graham Hughes

THE CANADIAN PRESS/Graham Hughes Une porte-parole, Marie-Ève Despatie-Gagnon, a confirmé samedi que trois médecins des urgences et trois autres employés de l’hôpital avaient été déclarés positifs à la COVID-19. (photo d'illustration)

Il n’y a aucun lien épidémiologique entre les six cas de COVID-19 parmi les employés de l’hôpital Cité de la Santé, de Laval, affirme le CIUSSS local.

Une porte-parole, Marie-Ève Despatie-Gagnon, a confirmé samedi que trois médecins des urgences et trois autres employés de l’hôpital avaient été déclarés positifs à la COVID-19.

Elle a ajouté que les six cas étaient attribuables à transmission communautaire et qu’il n’y avait pas d’éclosion dans la salle d’urgence de l’hôpital. Selon elle, aucun patient de l’urgence n’a attrapé la COVID-19 de l’un des employés.

Le taux de transmission communautaire à Laval est actuellement très élevé, convient-elle.

Jeudi, date du plus récent bilan, on comptait 1944 cas actifs de COVID-19 à Laval, soit 439 pour 100 000 personnes, le taux le plus élevé au Québec.

À ce chapitre, le ratio provincial s’établissait jeudi à 262 cas actifs pour 100 000 habitants.

Jean-François Houle, un vice-président du Syndicat des travailleurs et travailleuses du CISSS Laval, met en doute la version du CIUSS.

«L’histoire selon laquelle il s’agit d’une transmission communautaire, je n’y crois pas du tout», a-t-il déclaré lors d’un entretien téléphonique samedi.

Selon lui, ce sont près de 70 patients de l’hôpital, sans compter ceux dans une «zone rouge» désignée pour les cas de COVID-19, qui ont contracté le virus.

M. Houle, qui est un infirmier de profession, ajoute qu’il y a des patients atteints de la COVID-19 à tous les étages de l’établissement et à l’urgence.

«S’il y a 12 patients sur un étage qui ont COVID-19, on ne peut pas dire que ce n’est pas une épidémie», lance-t-il.

Mme Despatie-Gagnon a indiqué par courriel que l’hôpital était frappé par deux éclosions. La première touche deux patients et de trois employés, tandis que l’autre concernait 10 patients et de quatre employés.