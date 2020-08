Le Cirque du Soleil passe aux mains de ses créanciers

Michael Tullberg via Getty Images

Les prêteurs proposent d’allonger jusqu’à 375 millions $ US — sans aide gouvernementale — à la disposition de la compagnie. Deux fonds totalisant 20 millions $ US seront également créés pour verser les sommes dues aux ex-travailleurs et artisans. L’entente prévoit un engagement pour le maintien du siège social du Cirque à Montréal pendant au moins cinq ans.

Cela écartera les actionnaires actuels de l’entreprise: le fonds texan TPG Capital, la firme chinoise Fosun et la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), qui avaient acquis une participation majoritaire dans le Cirque lorsque son cofondateur Guy Laliberté avait décidé de ne conserver que 10 % de la compagnie. En fin d’après-midi, mardi, ces derniers n’avaient pas offert de commentaires.

«Maintenant que les récents faux pas de la compagnie sont derrière nous, nous sommes impatients de conclure rapidement la transaction et de la soutenir pour qu’elle ravive la magie et le talent artistique qui ont fait du Cirque du Soleil une marque mondiale emblématique», a-t-il souligné.

Dans un courriel, le directeur général et associé de Catalyst, Gabriel de Alba, a estimé qu’il s’agissait d’un «excellent» dénouement pour l’entreprise, ses employés ainsi que ses artistes pour éventuellement recommencer à offrir des spectacles.

La Cour supérieure du Québec, qui supervise le processus en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (LACC) devra officialiser le tout dans le cadre d’une audience qui devrait avoir lieu plus tard ce mois-ci.

Les prétendants avaient jusqu’à 17 heures, mardi, pour soumettre une proposition supérieure à celle de 1,2 milliard $ US émanant de la douzaine de prêteurs garantis menés par la firme torontoise Catalyst Capital Group.

«Notre avenir passera par le numérique et accordera la priorité à la gouvernance et à la responsabilité sociale», a indiqué M. de Alba.

Dans l’immédiat, le président et chef de la direction du Cirque Daniel Lamarre devrait conserver son poste, selon ce qu’a indiqué une source au fait du dossier, mais qui n’était pas autorisée à parler publiquement.

Les créanciers étaient parvenus à s’entendre avec le Cirque après avoir signalé qu’ils s’opposaient à la convention d’achat ayant été annoncée entre la compagnie et ses actionnaires — qui misaient sur un prêt de 200 millions $ US offert par l’État québécois dans le cadre de leur stratégie de relance.

Des changements?

Une fois qu’ils seront installés aux commandes, les créanciers pourraient éventuellement accueillir de nouveaux investisseurs au sein de l’actionnariat du Cirque. Après avoir signalé qu’il ne ferait pas partie du processus d’enchères, le conglomérat de télécommunications Québecor avait tendu la main aux créanciers en exprimant son intérêt à participer à la relance du Cirque.

Toute proposition rivale doit être supérieure d’au moins 1,5 million $ US à l’entente intervenue avec les prêteurs du Cirque. De nombreux observateurs estimaient qu’il était peu probable de voir d’autres prétendants se manifester.

M. Laliberté, qui a vendu sa participation restante de 10 % pas plus tard qu’en février — à l’aube de la pandémie mondiale de COVID-19 — à la Caisse pour 75 millions $ US, avait démontré de l’intérêt à l’endroit de la compagnie. Le milliardaire n’a toutefois pas déposé d’offre en bonne et due forme pour remettre la main sur la troupe qu’il a cofondée.

Pour le bas de laine des Québécois et le Fonds de solidarité FTQ, l’aventure se termine en queue de poisson. La CDPQ a radié ses investissements évalués à 170 millions $ US. Le Fonds a également confirmé qu’il ne reverrait pas la couleur des 30 millions $ US prêtés au Cirque l’an dernier.

La clôture de la transaction est prévue le 30 septembre, d’après les informations figurant dans les documents déposés auprès du tribunal.

