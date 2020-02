Cirque du Soleil: la Caisse de dépôt rachète Guy Laliberté

picture alliance via Getty Images

picture alliance via Getty Images Le Cirque du Soleil présente actuellement le spectacle «Totem» en Allemagne.

MONTRÉAL — Quelque 35 ans après avoir fondé le Cirque du Soleil, Guy Laliberté n’est plus actionnaire de l’entreprise, ayant décidé de vendre sa participation de 10 % à la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ).

Le montant de cette transaction, qui a été annoncée lundi, n’a pas été précisé. Cela permettra au bas de laine des Québécois de doubler la taille de sa participation pour ainsi détenir environ 20 % du Cirque du Soleil.

M. Laliberté demeurera dans “le processus créatif de l’entreprise” en plus de conserver des “intérêts économiques” n’ayant pas été précisés.

“Je continuerai notamment à soutenir et à contribuer au rayonnement de l’industrie du divertissement au Québec (par l’entremise de) mes autres projets”, a-t-il souligné, par voie de communiqué.

M. Laliberté, qui n’était pas disponible pour accorder des entrevues, souhaite notamment se consacrer davantage à la fondation One Drop, un organisme sans but lucratif qu’il a créé en 2007, ainsi qu’à Lune Rouge, dont le mandat consiste notamment à investir dans des entreprises des secteurs des technologies, des arts et de l’immobilier.

Le gestionnaire québécois de régimes de retraite avait acquis une participation de 10 % dans le Cirque du Soleil en 2015 dans le cadre d’un changement au sein de l’actionnariat ayant permis à TPG Capital d’être propriétaire à hauteur d’environ 60 % de la société.

Cette société d’investissement américaine demeure l’actionnaire principal, alors que la firme Fosun Capital Group possède une participation de 20 %.

Pour la Caisse, cet investissement lui permet de “renforcer” sa présence dans l’actionnariat de la société, qui constitue une “marque emblématique du divertissement à travers le monde”, a estimé le nouveau président et chef de la direction, Charles Émond.

En 2019, la CDPQ et le Fonds de solidarité avaient octroyé une facilité de crédit de 120 millions $ US au Cirque du Soleil, qui a réalisé une série d’acquisitions après avoir accueilli de nouveaux actionnaires dans le but de se diversifier.

Le Cirque du Soleil compte quelque 4900 employés, dont plus de 1500 à son siège social de Montréal. La compagnie présente près d’une cinquantaine de spectacles permanents et en tournée à travers le monde.