Des pigistes affirment ne pas avoir été payés par le Cirque du Soleil

«Plus de 50% des artisans que nous représentons travaillent au Cirque du Soleil depuis plus de 10 ans, et pour près de 75 % d’entre eux celui-ci est leur principal client», écrit le regroupement.

C’est le cas du directeur de création, Gabriel Dubé-Dupuis, qui collabore depuis plus de 20 ans avec le cirque et qui oeuvre depuis près de deux ans comme directeur de création.

L’an dernier, il a créé les spectacles «Cosmos» et «Exentricks» sur le navire de croisière MSC Grandiosa. Et depuis quelques mois, il travaille à livrer deux nouveaux spectacles pour un autre bateau de croisière. Pour toutes ces productions, Gabriel Dubé-Dupuis est en attente de paiements de dizaines de milliers de dollars qui représentent des mois de travail.

«Ça me met dans une situation dévastatrice pour mes finances personnelles», partage celui qui «ne voulait pas devenir une charge sociale». Il n’a cependant pas eu le choix de se tourner vers la Prestation canadienne d’urgence même si cela n’aurait pas dû être nécessaire.

«Comme directeur de création, je pense que j’ai une responsabilité de me lever et de me battre pour mon équipe», mentionne-t-il pour expliquer sa décision de commenter la situation publiquement. Il l’a d’ailleurs fait dans un article publié par le New York Times dimanche dernier.

«Le cirque va renaître de ses cendres, on le sait déjà, la marque est assez forte pour survivre à tout ça et il va avoir besoin de tous ces gens-là», poursuit Gabriel Dubé-Dupuis dont le père a aussi fait carrière comme artiste dans l’entreprise.

«Si on n’est pas payé, ça crée une crise de confiance énorme et quand on fait du cirque, il faut être en symbiose. Ces artistes-là risquent leur vie tous les soirs, donc on ne peut pas laisser planer des doutes à l’intérieur de la compagnie», dénonce-t-il.

Son collègue David Poulin, lui aussi directeur de création, avale difficilement cette perte de confiance envers une entreprise avec laquelle il collabore depuis 1998. Il parle d’un «manque de respect» pour le travail des artisans.

Investisseurs recherchés

La semaine dernière, le ministre Pierre Fitzgibbon a confirmé que le gouvernement du Québec discutait avec de potentiels investisseurs dans le but de relancer le Cirque du Soleil et de conserver son siège social au Québec.

Les finances du Cirque du Soleil sont grevées par une dette estimée à plus de 900 millions $ US. L’entreprise a récemment obtenu un soutien d’urgence de 50 millions $ US auprès de ses trois principaux actionnaires, dont la Caisse de dépôt et placement du Québec.

Tous les scénarios seraient explorés, incluant la possibilité que l’entreprise se place à l’abri de ses créanciers. Les deux paliers de gouvernement ont aussi été sollicités.

Le président et chef de la direction de Québecor, Pierre Karl Péladeau, a déjà exprimé son intérêt et le fondateur Guy Laliberté n’a pas fermé la porte à contribuer au sauvetage du cirque qu’il a fondé en 1984.

Pour les artisans impayés du Regroupement des Artisans des Arts du Cirque (RAAC), leur démarche ne vise en aucun cas à faire du tort à l’institution, bien au contraire.

«Si l’on fait ça, c’est parce que le Cirque, on l’a à coeur et on veut être là pour le rebâtir», assure le directeur de création David Poulin.

Celui-ci craint fortement que cette crise de confiance ne fasse très mal à la relance de l’entreprise qui pourrait se retrouver sans l’expertise de ses créateurs au moment où elle en aura le plus besoin après la pandémie de la COVID-19.

