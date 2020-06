Le Cirque du Soleil à l'abri de ses créanciers

“On sait, à cause de la proposition qui est sur la table, que le Cirque est sauvé, a expliqué son président et chef de la direction, Daniel Lamarre, au cours d’une entrevue téléphonique. Je suis assuré qu’au bout du processus, qui devrait culminer à la mi-septembre, j’aurai un propriétaire.”

Appuyés par le prêt de 200 millions $ US offert par Investissement Québec, le fonds texan TPG Capital (60 et la Caisse de dépôt et placement du Québec (20 %) injecteront 100 millions $ US supplémentaires en plus de mettre sur pied deux fonds totalisant 20 millions $ US pour épauler les travailleurs du Cirque et payer les pigistes qui attendent toujours.

Il y a toujours de “cinq à six groupes” intéressés à acquérir l’entreprise établie à Montréal, a précisé M. Lamarre, mais ceux-ci devront respecter au minimum les conditions de l’offre actuellement sur la table, qui prévoit notamment le maintien du siège social dans la métropole.

“Tout le monde attendait que l’on se place à l’abri de nos créanciers”, a expliqué le dirigeant du Cirque, qui estime toutefois que la compagnie n’a pas trop tardé avant de faire appel à la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (LACC).

En échange d’une restructuration de la dette, les créanciers recevront une dette non garantie de 50 millions $ US en plus de détenir 45 % du Cirque, ce qui fera fléchir les participations des actionnaires actuels. TPG détiendrait ainsi 33 %, tandis que Fosun et la Caisse auraient chacun 11 %.

Le Cirque a expliqué que l’offre de ses actionnaires était la “seule entièrement documentée et ferme reçue”.

Avec 300 millions $ US, l’entreprise sera en mesure de traverser la tempête actuelle jusqu’à ce qu’elle puisse recommencer à générer des revenus, probablement dès que ses spectacles permanents à Las Vegas et Orlando pourront reprendre.

Pour la période de 12 mois terminée en septembre dernier, le Cirque aurait généré des revenus d’environ 950 millions $ US, avait calculé l’agence de notation Moody’s dans un rapport publié en mars dernier. Ses profits étaient estimés à 155 millions $ US.