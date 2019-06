«C’est un village très charmant où on croise surtout des familles mexicaines. Il n’y a pas énormément de touristes étrangers», décrit M. Ste-Croix, en entrevue avec le HuffPost Québec. C’est dans ce havre de paix que le Québécois de 70 ans a trouvé sa «place au soleil», pour paraphraser le titre de son autobiographie publiée en 2016 . «J’ai commencé peu à peu à m’impliquer dans la vie de la communauté et je leur ai proposé de monter un petit spectacle de cirque avec des enfants du village pour faire une levée de fonds pour le centre communautaire», poursuit l’intéressé.

«On a un enfant qui nous a quittés il y a deux ans pour aller suivre des cours de cirque dans la ville de Mexico. Il a monté un numéro d’équilibriste et il est maintenant professionnel à 21 ans», se félicite M. Ste-Croix. «On a aussi pas mal de jeunes filles qui aimeraient venir étudier à l’école de cirque de Montréal qui est reconnue pour la qualité de son enseignement. Les artistes qui en sortent sont assurés d’avoir un travail. Alors on essaie de trouver une façon, avec l’école de Montréal, de sortir des bourses pour ces jeunes qui viennent généralement de milieux très modestes.»

Ainsi est né le « Circo de los Niños ». Le spectacle a accouché d’une organisation à but non lucratif qui s’est donné pour mission d’initier les enfants de la région aux arts du cirque.

En attendant, Gilles Ste-Croix organise tous les ans un spectacle, à la fin mars, pour lever les fonds nécessaires au fonctionnement du Circo de los Niños, dont le budget annuel tourne autour de 500 000 pesos mexicains (environ 35 000 $CAN). Le maître des lieux peut aussi compter sur les dons en ligne (via le programme «Atrapasueños») et l’aide du Cirque du Soleil.

«Ils me laissent utiliser le matériel et les habits dont ils ne se servent plus. J’ai récupéré des costumes des spectacles Mystère et Saltimbanco qui dormaient dans des caisses dans des entrepôts. Plutôt qu’ils soient détruits, on les recycle.»