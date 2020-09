Cinq personnes trouvées mortes dans une résidence d'Oshawa

OSHAWA, Ont. — Cinq personnes ont été trouvées mortes tôt vendredi dans une résidence d’Oshawa, en Ontario, après que la police eut été informée que des coups de feu avaient été entendus en provenance de cet endroit.

Le plus récent bilan de ce carnage a été dressé par la police vers 8h00; les victimes sont quatre hommes et une femme dont on ignore les âges.

Une autre femme affichant une blessure de projectile d’arme à feu a aussi été trouvée sur les lieux. Elle a été transportée dans un hôpital de la région; on ne craint pas pour sa vie.

Le Service de police régional de Durham explique que la fusillade s’est produite après 1h00. Plusieurs coups de feu auraient été entendus.