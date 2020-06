Cinq membres des clercs de Saint-Viateur arrêtés pour sévices sexuels

vmargineanu via Getty Images

MONTRÉAL — Cinq membres de la congrégation des Clercs de Saint-Viateur ont été appréhendés mardi matin à la maison de retraite de l’organisme à Joliette et devront faire face à une kyrielle d’accusations pour des gestes à caractère sexuel qui auraient été posés envers des jeunes garçons.

Cette opération policière, qui vise à traduire les suspects en cour criminelle, s’ajoute à une action collective intentée par quelque 270 présumées victimes contre des membres de l’ordre religieux, reconnu pour son implication dans le milieu de l’éducation.

Ainsi, les gestes qui leur sont reprochés auraient été posés entre 1961 et 1989 dans des établissements d’enseignement, en l’occurrence le Collège Bourget à Rigaud, ainsi que dans des établissements du Bas-Saint-Laurent à Matane et Pohénégamook et un autre établissement à La Minerve, près de Mont-Tremblant dans les Laurentides.