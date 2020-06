Les ciné-parcs figurent parmi les rares occasions de sortie au Québec

«[Les gens] sont fatigués de rester à la maison et de ne rien faire, a expliqué Sébastien Gauthier, le chargé de communication de Dorval. Je sais que tout le monde avait hâte de sortir et de faire quelque chose d’intéressant.»

Plus d’une dizaine de rangées de voitures étaient garées vendredi soir dans le stationnement pour une projection de la version anglaise de «Sonic le hérisson». Certains avaient apporté des chaises de camping et des couvertures, d’autres préféraient demeure dans leur véhicule.

Le Québec a commencé à se sortir du confinement auquel la COVID-19 l’avait contraint. Les ciné-parcs peuvent ouvrir depuis le 29 mai, pour autant que les règles de distanciation physique étaient respectées.

M. Birla se souvient d’être allé dans un ciné-parc dans le Maine, il y a des années lors de voyages en famille. Il voulait partager l’expérience avec ses propres enfants.

«J’y vois une double fonction: on manque et on se détend, dit-il. C’est une sorte de cadeau rare que de pouvoir partager cela avec les enfants et de leur faire vivre une expérience que je chéris dans ma propre mémoire.»

Alors que la projection de Dorval était un événement unique, pour les ciné-parcs plus établis du Québec, les règles entourant COVID-19 signifient que cet été ne ressemblera à aucun autre.

Les vrais ciné-parcs

Les ciné-parcs ont longtemps été en vogue au Québec. Aujourd’hui, il n’en reste qu’une poignée, dont un à Saint-Eustache, dans les Basses-Laurentides. Eux aussi doivent s’adapter à la pandémie.

Selon Brigitte Mathers, la présidente du Groupe Mathers, qui gère le ciné-parc de Saint-Eustache, l’endroit compte cinq écrans et peut accueillir jusqu’à 3300 véhicules.