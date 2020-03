Télé-Québec lance Ciné-mollo, un Ciné-cadeau en temps de coronavirus

En cette période d’instabilité, et devant la fermeture des écoles de la province pour deux semaines, Télé-Québec a voulu ajuster sa programmation. Les familles seront donc heureuses d’y retrouver un nouveau concept, Ciné-mollo, qui proposera une «pause réconfortante», comme le décrit la chaîne.





Cette pause familiale est ainsi programmée à 15h. Voici l’horaire:



Lundi 16 mars: Le Lorax

Mardi 17 mars: Dans une galaxie près de chez vous

Mercredi 18 mars: Rio

Jeudi 19 mars: Les tiens, les miens, les nôtres



Lundi 23 mars: Monstres contre Aliens

Mardi 24 mars: Docteur Dolittle

Mercredi 25 mars: Les aventures de capitaine Bobette

Jeudi 26 mars: Arthur II : La vengeance de Maltazard

Le vendredi à 18 h, les familles retrouveront deux classiques, c’est-à-dire Les douze travaux d’Astérix (20 mars) et Astérix et Cléopâtre (27 mars).

Les matinées sont aussi modifiées. «Juste après Passe-Partout, Top Wing – Toutes ailes dehors!, Robocar Poli et La Pat’Patrouille, du lundi au vendredi dès 9 h les séries à succès Miraculous – Les aventures de Ladybug et Chat Noir, Dragons : Par-delà les rives, Les as de la jungle et Grizzy et les lemmings entreront en ondes», indique Télé-Québec.

Sur le Squat, l’offre bonifiée de la relâche est prolongée. On y trouvera l’intégrale de Marc-en-peluche, Pourquoi?, Le 422, Subito texto, Conseils de famille, Clovis, Les Argonautes et La panne. Cela se passe sur squat.telequebec.tv.

Bonne chance à toutes les familles pour les deux prochaines semaines, on va y arriver!