Les visites aux urgences ont chuté de 25 % au début de la pandémie

beerkoff via Getty Images

Les visites aux services d’urgence ont chuté de 25 % dans les premiers jours de la pandémie de COVID-19, selon une nouvelle étude.

L’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS) a constaté que 318 000 visites de moins ont eu lieu en mars 2020, comparativement à mars 2019.

La baisse a été encore plus prononcée la dernière semaine de mars, lorsque les visites ont chuté de 49 %. Cela a coïncidé avec les restrictions de déplacement et la fermeture d’écoles et de garderies imposées dans une grande partie du Canada.

La réduction la plus importante des visites — de 29 % au Canada — a été enregistrée chez les patients moins urgents.

Mais les visites de patients gravement malades ou blessés, tels que ceux nécessitant une réanimation, ont également diminué de 14 %.