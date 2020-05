sudok1 via Getty Images Group of doctors in a hurry down the hospital hallway for emergency

QUÉBEC — Les mouvements de personnel dans les CHSLD sont bannis, et pourtant il y en a encore, menaçant la santé des patients âgés. Après deux mois et demi de pandémie et des consignes strictes, le gouvernement Legault n’a toujours pas réussi à éliminer les mouvements de personnel d’un centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) à un autre. Et la ministre de la Santé, Danielle McCann, s’est montrée incapable, vendredi, de prédire quand cette pratique, fort risquée sur le plan sanitaire, serait révolue. «Je n’ai pas de date précise» à offrir, a répondu la ministre à une question à ce sujet du député libéral de Pontiac, André Fortin, vendredi, en commission parlementaire virtuelle. Par exemple, dans certains CHSLD de la région de Montréal, les infirmières responsables des quarts de nuit peuvent devoir travailler dans plusieurs établissements. Une autre pratique décriée et risquée, mais toujours en vigueur, consiste à passer d’une zone «chaude», où se trouvent des patients contaminés, à une zone «froide», où les bénéficiaires ne le sont pas.