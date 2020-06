Les résidents des CHSLD peuvent maintenant recevoir des visiteurs

QUÉBEC — Le ministère de la Santé et des Services sociaux annonce que des mesures de déconfinement sont permises depuis jeudi dans les centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) du Québec.

Il est désormais possible, dans les installations où il n’y a pas d’éclosion de COVID-19, de sortir sans une supervision du CHSLD, de faire un séjour hors de l’installation de plus de 24 heures, de recevoir des visites et de rencontrer des gens à l’extérieur.

Il est aussi permis de participer à des activités de groupe intérieures et extérieures, sous certaines conditions, soit des mesures de prévention et de contrôle des infections.

À partir de vendredi prochain, le 26 juin, il sera également possible de recourir à des bénévoles et, pour les usagers et leur famille, de faire appel à des services externes, par exemple de coiffure ou d’accompagnement.

Pour ce qui est des CHSLD où il y a éclosion, le ministère signale que les activités repas et l’isolement à la chambre sont maintenus, hormis pour les personnes non infectées. Les unités qui ne sont pas en éclosion peuvent permettre à leurs résidents de prendre leurs repas en salle à manger, en préconisant la distanciation physique ainsi que le concept de bulle sociale.

Quant aux comités des usagers et des résidents, ceux-ci peuvent recommencer à se réunir dès maintenant, mais il est recommandé de favoriser les rencontres virtuelles lorsque cela est possible.

Des orientations concernant les résidences privées pour aînés et les ressources intermédiaires seront communiquées par le ministère sous peu.

La majorité des quelque 5000 décès causés par la COVID-19 au Québec se sont produits dans des résidences pour personnes âgées, dont un grand nombre dans les CHSLD.