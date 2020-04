François Legault demande une fois de plus aux médecins d'aider dans les CHSLD

Le premier ministre François Legault a fait appel mercredi au sens du devoir et des responsabilités des 20 000 médecins du Québec pour venir prêter main-forte dans les CHSLD.

M. Legault a indiqué qu’il manquait 1382 employés pour soigner les personnes âgées dans les CHSLD publics du Québec. Avec tous les autres milieux de vie pour les aînés, ce nombre s’élève à 2000.

Il a notamment ciblé les médecins spécialistes qui ont moins de travail en ce moment en raison de la réduction de certaines chirurgies.

«Vous avez des compétences et des connaissances de base pour aider les aînés, a déclaré M. Legault. [...] Je ne sais plus comment le demander. On a besoin de vous dans les CHSLD pour faire toutes sortes de travail.»

Le bilan présenté mercredi à 13h:



487 décès (+42)

14 860 personnes infectées (+612)

936 personnes hospitalisées (+48)

218 personnes aux soins intensifs (-12)

«Je ne veux pas insulter les médecins. Ce que je leur demande, c’est de venir aider dans les CHSLD. Ils pourraient faire le travail d’infirmières, et elles celui des préposés», a proposé M. Legault.

«On ne leur fera pas laver des planchers», a-t-il ajouté, faisant référence à des propos tenus par Diane Francoeur, présidente de la Fédération des médecins spécialistes.

Diminution des cas aux soins intensifs

La maladie à coronavirus (COVID-19) a coûté la vie à 52 personnes au cours des 24 dernières heures au Québec. On déplore maintenant 487 décès dans la province.

Le virus a infecté 14 860 Québécois, ce qui représente 612 nouveaux cas par rapport à mardi.

Neuf cent quatre-vingt-quatre personnes sont maintenant hospitalisées, soit 48 de plus que la veille. Le nombre de patients soignés aux soins intensifs a reculé de 12, à 218.

On recensait mercredi 6830 infections dans la région de Montréal, 1686 dans celle de la Montérégie et 1455 dans celle de Laval.

Avec La Presse canadienne.