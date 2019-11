Chrystia Freeland: une empreinte qui demeurera marquante sur la politique étrangère

THE CANADIAN PRESS/ Tijana Martin

THE CANADIAN PRESS/ Tijana Martin Chrystia Freeland (photo d'archives)

Chrystia Freeland est devenu ministre des Affaires étrangères en janvier 2017 en remplacement de Stéphane Dion. Ses priorités étaient claires: traiter avec le nouveau président américain Donald Trump et préserver l’accord de libre-échange nord-américain et protéger l’économie canadienne.

Toutefois, sa décision de placer le Canada dans un rôle de chef de file afin de régler la crise politique et humanitaire touchant le Venezuela pourrait être la plus déterminante pour l’avenir.

OTTAWA — Que le premier ministre Justin Trudeau choisisse de lui laisser son portefeuille ou de la muter, l’empreinte de Chrystia Freeland sur la politique étrangère canadienne demeurera visible pendant un certain temps, estiment des experts.

«L’une des raisons pour lesquelles le Canada est au centre des discussions régionales et internationales sur le Venezuela tient en grande partie à l’initiative personnelle de la ministre Freeland, soutient M. Rowsell, qui préside le Conseil international du Canada. Au sein d’ Affaires mondiales Canada , un véritable débat interne a été résolu lorsque la ministre Freeland a décidé d’en faire un enjeu majeur de la politique étrangère canadienne.»

Aujourd’hui, le Canada est un membre important du groupe de Lima qui compte une dizaine de pays des Amériques. Ce regroupement a déployé des efforts concertés, mais vains, pour promouvoir la démocratie au Venezuela et chercher à enrayer l’exode.

Pour faire pression sur l’imprévisible Donald Trump, Mme Freeland a noué des relations non seulement avec les principaux dirigeants du Congrès, mais aussi avec des gouverneurs d’État et des chefs d’entreprise entretenant des liens économiques étroits avec le Canada. L’ambassadeur du Canada à l’époque, David MacNaughton, a coordonné cette offensive à laquelle une dizaine de ministres fédéraux ont participé.

Selon lui, l’approche de Mme Freeland consistant à établir des relations avec les Américains au-delà de la Maison-Blanche et du Congrès, constituera son plus grand héritage politique, un héritage qu’un éventuel successeur devra préserver.

Même si elle était nommée à un autre poste, Mme Freeland pourrait continuer à exercer son influence sur la politique étrangère au cours des discussions au conseil des ministres, car elle a fait ses preuves. M. Trudeau est connu pour autoriser ce genre de débat croisé, soutient M. Robertson. «Mme Freeland va toujours parler. On ne perd rien. Elle sera toujours au cabinet. Elle a toujours toute cette expérience.»

Mais dans un monde imprévisible, un gouvernement minoritaire confronté à une espérance de vie incertaine, il vaudrait peut-être mieux laisser Mme Freeland continuer à diriger la politique étrangère canadienne.

Bessma Momani, du Centre pour l’innovation en matière de gouvernance internationale, ne croit pas que M. Trudeau puisse se prévaloir d’un vaste choix de solutions de rechange.

«Ce n’est pas un dossier facile, fait-elle valoir. Ce sont des relations personnelles bilatérales importantes qui sont construites. Dans un parlement minoritaire, cela peut ne pas durer très longtemps. On ne veut pas nommer quelqu’un pendant deux ans, tout au plus, où il n’a pas vraiment la chance de saisir les personnages et les personnalités.»