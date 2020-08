Chrystia Freeland sera nommée nouvelle ministre des Finances du Canada

Chrystia Freeland sera nommée ministre des Finances du Canada, mardi, a confirmé le HuffPost Canada.

Le gouvernement Trudeau devrait en faire l’annonce cet après-midi, une journée après la démission de Bill Morneau.

Elle devient la première femme à occuper ce poste au sein du gouvernement fédéral.

La nouvelle a tout d’abord été rapportée par CTV News, mardi matin.

Avant de se lancer en politique en tant que candidate-vedette des libéraux lors d’une élection partielle en 2013 dans la circonscription de Toronto Centre, Freeland a gravi les échelons en journalisme en tant que journaliste économique et rédactrice en chef. Elle a écrit pour le Financial Times, le Washington Post, The Economist, et a travaillé comme rédactrice en chef adjointe pour le Globe and Mail. Elle a ensuite occupé le poste de rédactrice en chef au Financial Times et à Thomson-Reuters à New York avant de faire le saut en politique.

Elle a écrit deux livres, dont Ploutocrates: l’essor des nouveaux super riches et la chute de tous les autres. Avant l’élection des libéraux en 2015, elle a co-présidé le Conseil consultatif sur l’économie de Trudeau avec l’ancien député Scott Brison.

Cette mère de trois enfants, née en Alberta, représente la circonscription torontoise de University—Rosedale depuis 2015. Elle a été nommée ministre du Commerce international par Trudeau, supervisant les négociations finales de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne (AECG).

Après l’élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis en novembre 2016, Freeland est devenue responsable des renégociations de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA). Elle a conservé ce rôle lorsqu’elle est devenue ministre des Affaires étrangères du Canada en 2017.

Après les élections de 2019, Freeland a été nommée vice-première ministre et chargée des affaires intergouvernementales. Elle a reçu des éloges d’anciens adversaires pour son travail sur les nouvelles négociations de l’ALENA. Les premiers ministres provinciaux de différentes allégeances politiques ont également fait l’éloge de leur collaboration pendant la réponse du gouvernement à la pandémie de COVID-19.

Elle remplace Morneau après que ce dernier a annoncé sa décision de quitter la politique.

Avec Zi-Ann Lum et Althia Raj, HuffPost Canada