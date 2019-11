La fois où la maman que je suis a voulu se remettre en forme

Quand ma plus jeune fille a eu un peu plus d’un an, j’ai eu envie de me remettre à la balle-molle. Je dis «remettre», comme si j’étais une joueuse étoile, mais en fait (si on ne compte pas ma saison alors que j’avais six ans et que j’haïssais ça, mais que mon père m’avait forcée à terminer parce que je l’avais commencée), j’avais seulement joué à la balle-molle pendant une demi-saison, il y a quatre ans. J’avais arrêté après avoir découvert que j’étais enceinte. Et les trois années suivantes, j’étais soit trop occupée avec mon premier bébé, soit enceinte du deuxième.

Mais l’été dernier, je me sentais d’attaque. J’avais envie de me «remettre en forme». De bouger. Quoi de mieux que cette ligue amicale avec des comparses d’improvisation?

La dernière fois que j’avais fait du sport, c’était presque deux deux ans auparavant. Un peu dans le même esprit, j’avais voulu me remettre en forme après ma première grossesse et je m’étais mise (pendant quelques mois) au crossfit. Ç’avait fait rire mes amis, que je me mette au crossfit (et je les comprends).

J’aimerais sincèrement que les mamans qui trouvent le temps de s’entraîner trois fois par semaine me disent comment elles font.

Après le retour au travail, quand la routine du va-reconduire-les-enfants-à-la-garderie-métro-boulot-va-chercher-les-enfants-à-la-garderie-pus-de-dodo embarque, personnellement, je ne trouve pas le temps/l’énergie/la motivation pour aller m’entraîner. Et même si toutes les fit moms de ce monde essaient chaque jour de me prouver sur les réseaux sociaux qu’avoir eu un enfant, ce n’est pas une raison pour avoir le ventre un peu flasque et fatigué... ben moi, j’ai le goût de continuer à penser que oui, c’est une bonne raison.

En mai dernier, donc, je suis tout excitée de recommencer à «faire du sport» (c’est-à-dire sprinter deux-trois fois par match et aller attendre une balle dans un champ). Je me dis: «heille, je ne vais pas remettre mes vieux souliers de course tellement usés que la semelle est complètement lisse». Je vais donc m’acheter des souliers à crampons, POUR NE PAS GLISSER ET ME BLESSER. Parce que, tsé, ça serait vraiment bête de me blesser, avec deux jeunes enfants à la maison. Je me souviens de m’être dit ça.

Mais il s’avère que je n’ai jamais porté ça, moi, des souliers à crampons. Jamais. Je les ai un peu oubliés. Et quand je me suis retournée, dans le champ, pour relancer une balle, mes crampons sont restés pris dans le gazon. Et mon genou et moi, on a continué.

Je me rappelle être assise sur le banc. Les larmes coulent sur mes joues, pendant que je me demande: comment je vais m’occuper de mes enfants? La plus petite ne marche pas encore! Comment je vais faire?

Étant déjà passée par là dans une autre vie (alors que j’étais une basketteuse étoile), je me doutais qu’il s’agissait de mon ligament croisé antérieur. C’était effectivement le cas.

Une blessure de sportif

«Vous êtes une grande sportive, hein?» C’est la phrase que j’ai le plus entendue pendant mon long parcours dans les méandres hospitaliers, depuis ma blessure.

«Le ligament croisé antérieur déchiré, c’est une blessure de sportif!»

Comment je te dirais ben ça... Ouin, non. J’ai juste voulu jouer à la balle-molle, et je me suis blessée au premier match de la saison.

Le médecin m’a expliqué que je devrais me faire opérer, mais que la rémission serait longue (petite angoisse, ici). Et que je devrais prendre mon temps, ne pas reprendre mes activités trop vite pour laisser à mon genou le temps de bien guérir.

«C’est l’erreur que font souvent ceux qui subissent cette opération-là. Ils recommencent le sport trop vite.»