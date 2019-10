Je n'ai pas la charge mentale chez moi et je me sens coupable

Hero Images via Getty Images Non, nous n'avons jamais l'air de ça quand nous nous dépêchons de préparer le souper pendant que les enfants s'impatientent.

Ok. Vous pouvez ramasser votre mâchoire par terre. Je le sais que je suis chanceuse. Je le sais tellement que je me sens coupable, quand je discute avec mes amies de comment elles se séparent les tâches à la maison avec leur douce moitié. Non seulement je ne me tape pas la planification des repas toute seule, mais mon chum fait plus le ménage que moi.

Mais quand j’y pense, je trouve ça rassurant qu’on s’échange cette courte missive plusieurs fois par semaine. Ça prouve que ni lui ni moi, on ne tient pour acquis que c’est l’autre qui doit s’acquitter de cette tâche. De trouver l’idée du souper, on s’entend. Parce que la majorité du temps, c’est lui qui cuisine ladite idée. C’est qu’en semaine, comme je finis de travailler plus tard que lui, quand je rentre à la maison, il est déjà attablé avec les filles. Il ne me reste qu’à me servir (et encore).

Certains pourraient trouver ça vraiment plate et dénué de romantisme. Ce à quoi je pourrais leur répondre qu’ils ont peut-être raison, à première vue (et aussi qu’ils n’ont clairement pas d’enfants). Je suis moi-même souvent exaspérée (parce que je n’ai pas de réponse immédiate à lui fournir, et que je suis CONSTAMMENT en manque d’idées à propos ce qu’on pourrait bien se mettre sous la dent le soir venu) quand mon amoureux m’envoie ce doux message à 10h15 le matin.

Je pense que c’est la phrase que mon chum et moi, on se texte le plus souvent.

Des fois, j’ai à peine le temps de me dire que la toilette serait due pour être lavée, de m’ordonner à moi-même de m’acquitter de cette tâche avant la fin de la journée... et quand j’y remets les pieds, elle est déjà propre. Mon chum fait autant le lavage que moi. Il est souvent plus prompt que moi à partir une brassée de serviettes ou de petits vêtements à l’effigie de dinosaures, de bonhommes et ou de princesses (r’garde, on essaie d’être équilibrés dans nos clichés). Et ça devrait être normal que les choses soient réparties de façon plutôt égale entre deux partenaires. Mais bien souvent, encore aujourd’hui, ce ne l’est pas.

Un papa impliqué, dès le début

Peut-être que je peux remercier ma césarienne pour cela, en partie. Bon, on s’entend que pour le ménage, c’était déjà peine perdue de mon côté. Je n’ai jamais été une championne là-dedans, contrairement à mon chum. Mais si on s’attarde à tout le reste, toute la planification qui vient avec le fait d’avoir deux enfants... Le fait que je n’aie pu rien porter pendant les premières semaines suivant mon accouchement a «obligé» (même si je pense qu’il aurait agi comme ça de toute façon) mon chum à donner les soins au bébé. Bref, à s’occuper de sa fille (c’est absurde, dit comme ça, hein?).

Mais c’est surtout le fait qu’il ait pris son congé parental au début de la vie de chacune de nos filles qui a forgé de bonnes habitudes, selon moi. Quand j’entends des nouvelles mamans dire que leur conjoint planifie prendre leur congé plus tard, «pour pouvoir plus profiter du bébé, tu comprends?», le poil me dresse sur les bras. Moi, j’étais tellement contente qu’il soit là tout le temps au tout début, mon chum! J’étais un peu perdue, et même si «à cet âge-là, ça fait juste boire, dormir et chier, un bébé», on vivait tout ça ensemble. Et quand j’ai recommencé à travailler plus tôt que prévu, après la naissance de notre deuxième fille, c’est lui qui a pris le restant de mon congé. Ça forge des habitudes, ça.

Ok, c’est vrai que c’est souvent moi qui m’occupe de prendre les rendez-vous médicaux (question d’habitude). Et c’est moi qui magasine les vêtements des filles (on s’entend que ce n’est pas exactement une corvée, pour moi). Mais pour tout le reste, vraiment... Je le sais que je suis chanceuse.

Peut-on vraiment parler de chance? Ça devrait être comme ça, non? On pourrait penser que c’est la norme, en 2019? Pourtant, ce ne l’est pas. Et chaque fois que je lis des textes d’opinion sur la question ou que je discute de ce sujet avec mes amies ou avec ma mère, je me sens coupable. Ironique, non? Moi, qui me définis comme une féministe, qui rêve d’une époque où la charge mentale ne sera plus déposée sur les épaules des femmes... ça m’arrive, et je me sens coupable?! Cherchez l’erreur.

J’ai honte, parce que je ne suis pas toute seule à courir pour arriver à tout faire. J’ai même l’impression, parfois, de ne pas être une vraie mère comme les autres. On dirait que je voudrais être dans la gang, et pouvoir dire, moi aussi: «Je suis tellement tannée de devoir tout planifier toute seule! Mon chum fait jamais la vaisselle!» Mais non. Je ne peux jamais dire ça, moi.