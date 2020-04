COVID-19: Christian Marc Gendron trafique avec humour plusieurs classiques québécois

Melany Bernier via Facebook/Christian Marc Gendron

Christian Marc Gendron a fait passer la tendance des chansons sur la COVID-19 au niveau supérieur au cours de la dernière semaine en proposant, par l’entremise de sa page Facebook , deux medleys dans lesquels il imite avec une précision chirurgicale Mario Pelchat, Éric Lapointe, Kevin Parent, Gerry Boulet, Paul Piché, Robert Charlebois et Serge Fiori, pour ne nommer que ceux-ci.

Les initiatives des artistes de tous les milieux pour divertir et apporter une bonne dose de réconfort à la population, ainsi que propager le message du gouvernement Legault, ont évidemment abondé depuis le début de la crise.



À ce jour, les vidéos des deux medleys ont cumulé respectivement plus de 1,4 million et plus de 370 000 visionnements.

Le chanteur, accompagné de sa conjointe Manon Séguin (qui avait tenté sa chance à La Voix plus tôt cet hiver) et de leur progéniture, a également diffusé quelques sessions improvisées à la maison pour remonter le moral des internautes.