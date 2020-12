Jacques Boissinot/La Presse canadienne Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé. (photo d'archives)

Le système de santé frappera «un mur» au retour des Fêtes s’il y a une flambée des cas de COVID-19, a fait savoir le ministre de la Santé, Christian Dubé, vendredi. Il n’exclut pas plus de délestage et même le report de chirurgies urgentes si la pression s’accentue dans les hôpitaux.

M. Dubé a indiqué en conférence de presse que la situation est très critique dans 10 centres hospitaliers de la province. Dans le Grand Montréal, l’Hôpital Pierre-Boucher, l’Hôpital Anna-Laberge, l’Hôpital du Lakeshore et l’Hôpital de Verdun sont dans une situation précaire. Le CHUQ Enfant-Jésus à Québec, l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, le CHU de Sherbrooke, l’Hôpital de Chicoutimi, l’Hôpital de Trois-Rivières et l’Hôpital de Hull sont dans la même position ailleurs au Québec.

Le ministre avait un message pour ceux qui pensent contourner les règles sanitaires qui empêchent les rassemblements durant les Fêtes.

«On ne peut pas se permettre une flambée des cas au retour des Fêtes. Si des personnes multiplient les contacts, malheureusement on frappera un mur en janvier. Il faudra faire du délestage et reporter des chirurgies urgentes», a-t-il affirmé après avoir dit que les capacités hospitalières pourraient être dépassées en cas d’augmentation des hospitalisations.

Il y a actuellement 1011 patients hospitalisés en raison de la COVID-19 alors que le nombre de nouveaux cas a atteint un plateau d’environ 1800 nouvelles infections quotidiennes. Parmi les 1011 hospitalisations, 141 sont aux soins intensifs. Le Québec a prévu 2164 lits pour soigner des patients COVID.

Il a imploré les Québécois de ne pas faire de «partys» lors des prochaines semaines. Il a mentionné que les ventes à la SAQ étaient fortes et que ce n’était pas «bon signe».

EN VIDÉO: la conférence de presse de Dubé et Arruda