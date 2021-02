Le message déchirant de Chrissy Teigen concernant son bébé mort-né

View this post on Instagram

«Je n’aurais jamais pu imaginer ce qui se passerait au cours des 10 prochaines semaines … je ne suis pas sûre de pouvoir revoir cette vidéo sans sangloter, mais j’espère qu’il ressent mes larmes et sait qu’il nous manque tellement [...] Il aurait été ici d’un jour à l’autre maintenant – s’il avait été comme Luna et Miles, je le serrerais probablement dans mes bras en ce moment.»

«Je vous aime les gars en morceaux et je vous suis reconnaissante de tout votre soutien et de votre amour. Je crois fermement que l’énergie et la guérison voyagent à travers le ciel nocturne et je le sens, je le promets et je t’aime Jack. Tu me manques beaucoup.»