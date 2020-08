Chrissy Teigen attend son troisième enfant

Karwai Tang via Getty Images

C’est officiel Chrissy Teigen et John Legend attendent leur troisième enfant. L’annonce a été faite dans la dernière vidéo du chanteur, ainsi que dans les médias sociaux.

Plus tôt, le 13 août, dans la vidéo officielle de sa dernière toune Wild on découvre (à 3′22) la femme de John Legend poser ses mains sur son ventre confirmant la bonne nouvelle.

Le couple est déjà parents de deux enfants, une fille et un garçon: Luna (4 ans) et Mile (2 ans). Chrissy Teigen ne s’est jamais cachée d’avoir eu recours à la fécondation in vitro. Ce troisième bébé serait probablement le dernier enfant biologique du couple.