Chris Pratt et Katherine Schwarzenegger accueillent leur premier enfant

La source de People a ajouté que le couple était effectivement les nouveaux parents d’une petite fille et que Katherine Schwarzenegger «allait bien» à la maison.

«Ils savaient qu’ils allaient avoir une fille et en étaient ravis. Kat a eu une bonne grossesse et elle espère un rétablissement rapide. Jusqu’ici, tout va bien», a déclaré la source. «Elle vit toutes les émotions reliées au fait d’être maman pour la première fois. Elle est extrêmement heureuse, mais un peu fatiguée et dépassée. Chris continue cependant d’être incroyable. C’est réconfortant pour Kat qu’il soit déjà papa et qu’il comprenne ce que c’est d’avoir un nouveau-né.»

Schwarzenegger, l’aînée d’Arnold Schwarzenegger et de Maria Shriver, et Pratt se sont mariés l’année dernière en Californie et ont annoncé la grossesse en avril. La star de Marvel a également un fils de sept ans, Jack, avec son ex-femme, Anna Faris.

Il y a quelques jours à peine, Pratt a déclaré que Schwarzenegger était «prête à exploser» lors d’une randonnée ensemble. Il a partagé sur Instagram une photo d’eux au sommet d’une montagne, en plaisantant qu’il était «plutôt reconnaissant que cela ne soit pas arrivé sur le sentier, pour être honnête.»