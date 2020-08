Merlas via Getty Images

Merlas via Getty Images

Le choix d’une école secondaire peut être déterminant dans le cheminement d’un enfant. Et tout le monde veut éviter un transfert en milieu de parcours. Pour faciliter la recherche, un nouvel outil gratuit, indépendant, bilingue et inclusif vient d’être lancé au Québec. Bienvenue sur scool.ca .

Ce tout nouveau répertoire des quelque 500 écoles secondaires de la Belle province propose de cibler la recherche selon les critères et besoins de votre enfant. Sur une carte, géolocalisez celles qui se trouvent dans votre secteur, puis cochez les filtres qui correspondent.

Sur le profil de chaque école, on découvre de nombreux détails: la date des portes ouvertes, le nombre d’élèves, la clientèle admise, la langue d’enseignement, les types d’infrastructures et les programmes d’études.

Gloda via Getty Images

Gloda via Getty Images

«J’ai toujours voulu créer un outil gravitant autour de l’éducation et en arrivant à Montréal, je me suis rendue compte à quel point l’offre d’écoles secondaires était variée et qu’il pouvait être difficile pour les parents de savoir par où commencer», affirme Audrey Racine.