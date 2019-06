Troquer le traffic et le stress pour le chocolat et la plage

J’étais assis au même cubicule depuis 14 ans. Nelson lui, grelottait huit mois par année. On gagnait bien notre vie. En échange de 40-50 heures par semaine de performance et de stress, on pouvait acheter pas mal ce qu’on voulait quand on voulait, voyager une à deux fois par année, et pratiquer notre sport préféré: découvrir des restos. Je commençais à avoir une bédaine comme tant d’autres, et Nelson avait le teint vert trop souvent.

On est tombé sur un article de journal qui faisait le portrait de Québécois établis au Costa Rica. Notre intérêt étant devenu vif, l’article nous a mené à des vidéos YouTube, des livres et de multiples visites au Costa Rica à coup de deux semaines. C’est là qu’on a finalement pris la décision de commencer notre deuxième vie.

«On a tous deux vies. La deuxième commence quand on réalise qu’on en a seulement une.» - Confusius

Le plan

On quitte nos emplois, on vend tout, on part vivre où l’hiver n’existe pas et on y démarre notre entreprise. Un projet qui se divise en deux parties.

La première: réaliser notre rêve de traverser notre pays en camper. C’est à bord d’un motorisé Toyota 1985 en bon état que nous avons parcouru plus de 10 000 km entre White Point, en Nouvelle-Écosse et Tofino, en Colombie-Britannique.

Ce voyage nous a fait réaliser à quel point notre pays est diversifié en paysages et encore plus beau qu’un vidéo de chats en boucle.