La chirurgie bariatrique devrait être envisagée pour les ados sévèrement obèses

La chirurgie bariatrique est donc «sécuritaire et efficace» chez les jeunes, a résumé l’auteure principale des lignes directrices, la docteure Sarah Armstrong de l’université Duke.

Une des études comptait même des enfants de moins de 12 ans, et aucun impact négatif sur leur croissance n’a été détecté.

Dans plusieurs cas, des problèmes de santé comme l’ hypertension et le diabète se sont volatilisés après l’opération.

Elle a aussi prévenu qu’il ne s’agit pas d’une solution instantanée, mais d’une décision qui aura un impact sur «chaque jour de votre vie».

Quelque cinq millions d’enfants et d’adolescents américains sont sévèrement obèses, soit deux fois plus qu’il y a vingt ans. La plupart souffrent déjà de problèmes de santé comme l’hypertension, le diabète, l’apnée du sommeil et une maladie du foie.

Plusieurs pédiatres préfèrent «observer prudemment» leurs jeunes patients, ou croient qu’une opération serait dangereuse ou que cela altérerait leur croissance. D’autres n’évoquent pas la chirurgie puisqu’ils considèrent que «le poids est une responsabilité personnelle plutôt qu’un problème médical», selon les lignes directrices.

Selon l’académie américaine, les enfants et adolescents dont l’indice de masse corporelle est de 40 ou plus sont admissibles à une chirurgie bariatrique, ou de 35 s’ils ont aussi de graves problèmes de santé.

