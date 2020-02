Coronavirus: les premiers Canadiens à Wuhan évacués jeudi

La Presse canadienne a obtenu une copie d’une lettre envoyée par le gouvernement aux Canadiens et aux résidents permanents du Canada qui se trouvent actuellement à Wuhan. La lettre indique qu’un vol devrait décoller de l’aéroport international de la ville tôt jeudi matin.

“En raison de la demande et des restrictions associées à ce vol, nous ne pouvons garantir que toutes les personnes admissibles à un siège pourront monter à bord de l’avion”, indique la lettre.

Les passagers sont invités à arriver à l’aéroport mercredi soir. La lettre précise qu’ils seront examinés pour tout signe de virus et que ceux qui présentent des symptômes ne seront pas autorisés à monter à bord de l’avion.

“Les autorités chinoises effectueront des contrôles de santé et des contrôles d’immigration avant de monter à bord”, a déclaré le gouvernement canadien.

La lettre indique que les passagers doivent se rendre à l’aéroport eux-mêmes et met en garde contre d’éventuels retards aux points de contrôle. Elle ajoute également que les gens devraient “s’attendre à des retards”, car l’expérience d’enregistrement pour le vol sera “considérablement différente” de ce à quoi ils sont habitués.

“Nous vous recommandons d’apporter de la nourriture et de l’eau pour vous et votre famille pour le temps où vous attendrez à l’aéroport”, indique-t-on. “Vous ne pourrez pas emporter la nourriture dans l’avion.”

Le nouveau coronavirus a jusqu’à présent tué 425 personnes en Chine et deux autres à Hong Kong et aux Philippines. Plus de 20 000 personnes ont été déclarées malades en Chine et au moins 180 dans d’autres pays, dont quatre au Canada.