La Chine s'élance vers Mars

Sous une température écrasante de 34 degrés, des ingénieurs et employés en blouse bleue ont applaudi tout sourire après le tir. L’agence spatiale a confirmé une demi-heure plus tard la réussite du lancement.

“Nous menons cette mission d’exploration de Mars en utilisant l’espace à des fins pacifiques et avec l’ambition de percer ses mystères”, a déclaré à la presse Liu Tongjie, le porte-parole de Tianwen-1.

“Le but n’est pas de s’engager dans une compétition avec d’autres pays”, a-t-il tenu à souligner.

Le robot à roues devrait atterrir sur Mars en mai 2021. D’un poids de plus de 200 kilos, il est équipé de quatre panneaux solaires et est censé être opérationnel durant trois mois.

Parmi ses missions: conduire des analyses du sol, de l’atmosphère, prendre des photos, ou encore contribuer à la cartographie de la planète rouge.

La Chine a déjà une expérience en la matière: elle a fait rouler deux petits robots sur la Lune, les “Lapins de jade” 1 et 2 ― déposés respectivement en 2013 et 2019.

Mais la distance Terre-Mars est 140 fois plus importante que le trajet Terre-Lune. Conséquence: une plus grande lenteur des télécommunications et un voyage plus long, durant lequel des défaillances peuvent survenir.

‘Difficultés considérables’

Le pays asiatique n’est pas le seul à profiter de l’actuelle distance réduite Terre-Mars pour propulser une sonde vers la planète rouge: les Émirats arabes unis ont lancé la leur lundi et les États-Unis doivent faire de même le 30 juillet.

Les objectifs de la Chine avec cette mission sont “les mêmes que ceux de nombreuses nations spatiales”, déclare à l’AFP Carter Palmer, spécialiste de l’espace au cabinet américain Forecast International.