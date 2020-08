En Chine, une glissade en verre devient trop glissante avec la pluie et fait un mort

Un mort et plusieurs blessés. Mercredi 19 août, une attraction touristique située dans la province de Laioning en Chine a été le théâtre d’un drame. À cause de la pluie, elle est devenue particulièrement glissante. De nombreux touristes, qui descendaient la pente, n’ont pas pu gérer leur vitesse et se sont violemment percutés.

L’accident a fait un mort et plusieurs blessés comme le rapporte l’Office du tourisme local dans un communiqué jeudi. Ce dernier a également présenté “ses excuses” et a précisé que l’ensemble des personnes blessées étaient dans un état stable. Une enquête a été ouverte par les autorités locales pour déterminer les circonstances du drame.

Long de 986 mètres, cette glissade en verre est ouverte depuis peu. Pour dévaler la pente, aucune protection n’est requise. Ces attractions sont extrêmement populaires en Chine mais elles sont souvent pointées du doigt pour leur manque de sécurité. Depuis 2017, trois personnes sont décédées en les empruntant.

Ce texte a été publié originalement sur le HuffPost France.