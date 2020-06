Plier devant la Chine compromettrait la sécurité de Canadiens, dit Trudeau

Le premier ministre Justin Trudeau a déclaré que céder aux pressions de Pékin pour obtenir la libération de deux Canadiens mettrait “beaucoup plus” de citoyens en danger en laissant entendre que le Canada peut être intimidé.

M. Trudeau ne change pas sa position selon laquelle abandonner les procédures d’extradition contre la dirigeante de Huawei Meng Wanzhou dans l’espoir de gagner la liberté pour l’entrepreneur Michael Spavor et l’ancien diplomate Michael Kovrig enverrait un mauvais message.

Les autorités canadiennes ont placé Mme Meng en garde à vue en raison d’allégations américaines voulant qu’elle ait violé des sanctions contre l’Iran, et son dossier d’extradition est actuellement devant un tribunal de la Colombie-Britannique.

Peu de temps après l’arrestation de Mme Meng, Pékin a arrêté MM. Spavor et Kovrig pour des allégations d’atteinte à la sécurité nationale de la Chine _ une action largement considérée au Canada comme des représailles pour la détention de Mme Meng.

Une lettre envoyée à M. Trudeau et signée par 19 anciens politiciens et diplomates demande la libération de Mme Meng dans le but d’obtenir la libération des Canadiens détenus.

Les signataires de la lettre, obtenue par La Presse canadienne, incluent les ministres de l’époque de Jean Chrétien Lloyd Axworthy et André Ouellet, l’ancien ministre conservateur Lawrence Cannon et l’ancien diplomate Robert Fowler, lui-même pris en otage en 2008 au Niger.