Cette coiffure est la star des tapis rouges

La coupe au carré courte est la coiffure star de cet automne, mais une autre a la cote cette saison sur les tapis rouges, c’est le chignon rétro.

Qu’est-ce qui caractérise ce fameux chignon?

Il se place haut sur la tête, mais pas serré (voire même plutôt lâche), et deux mèches de cheveux retombent de part et d’autre du visage l’encadrant joliment. Les cheveux ont été séparés par une raie au milieu nettement dessinée. C’est à la fois chic et glamour, sans être trop strict, le look idéal pour une soirée - qui dégage les épaules et le cou, en laissant des mèches romantiques retomber naturellement.

Rihanna en a fait une magnifique démonstration lors d’un bal caritatif en décembre.